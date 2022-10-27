SAHA EXPO birçok ülkenin katılımıyla devam ediyor

Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden de fuara katılımlar sağlanıyor. Katar Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan Barzan Holdings'in Başkan Yardımcısı ve Stratejik Satın Alma Direktörü Abdullah Al Khater, SAHA Expo'nun çok önemli olduğunu ve bu yüzden katılım sağladıklarını ifade ederek, "Katar ile Türkiye savunma sektörü arasındaki işbirliği hiç bitmeyecek Çünkü Katar ile Türk şirketleri savunma sanayi işbirliği ile birlikte beraber büyüyor" dedi.

"Türkiye'den savunma alanında ürün satın alıyoruz"

Türkiye ile birçok alanda çalışmalar yaptıklarını belirten Al Khater, "Katar'da savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren ilk şirket olma özelliğini taşıyoruz. Öncesinde savunma sektöründe faaliyet gösteren hiçbir şirket yoktu. Mühimmat, askeri tekstil, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren, silah üreten birimlerimiz var. Firmamız, Savunma Bakanlığı için temel ihtiyaçları üretiyor. Temel mühimmat, küçük kalibre mühimmat, silah, tüfek gibi ve aynı zamanda insansız sistemler için de çalışmaları sürdürüyoruz. Amacımız tüm gereksinimleri yerel olarak üretebilmek. Hem yatırım faaliyetlerimiz var, hem de stratejik satın alma alanında da işbirliğimiz var. Aselsan, Havelsan gibi önemli markalarla çalışıyoruz. Türkiye'den savunma alanında ürün satın alıyoruz. Katar ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkiler aslında bizim de büyümemize katkı sağlıyor. Şu an hala çeşitli Türk şirketleriyle görüşme içerisindeyiz. Burada önemli fırsatlar görüyoruz ve hep burada büyüme ile ilerleyeceğiz" diye konuştu. Fuar, sadece 28 Ekim'de halka açık olacak.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.