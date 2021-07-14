Şahan Gökbakar, hakkında çıkan haberlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi

Oyuncu Şahan Gökbakar yapılan haberlerle ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Önce magazin olarak başlandı sonra ana haberlere ve gazete manşetlerine çıktı.

Benden önceki sahibinin almış olduğu yapı kayıt belgeleri var. Evimin ve iskelemin kaçak olduğu koca bir yalan" diyerek tepki gösterdi, iskelesinin yapı kayıt belgesinin fotoğrafını paylaştı.

Yaşanan durum ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılan iskele ve arsa üzerindeki yapının yıkımı ya da yasal olup olmadığı konusunun yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda belli olacağı bilgisine ulaşıldı.

Güldemet Kızıl

