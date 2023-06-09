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Şahap Kavcıoğlu yeni BDDK Başkanı oldu

Şahap Kavcıoğlu yeni BDDK Başkanı oldu
Şahap Kavcıoğlu yeni BDDK Başkanı oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı.

Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de şu ifadeler yer aldı:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvernörü) Şahap Kavcıoğlu atanmıştır."

 

 

 

 

 

 

 

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