Sahara Geçidi'nde kar ve tipi

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan'ın yüksek kesimlerinde şehirler arası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışının ardından Artvin istikametinde akşam saatlerinde buzlanma meydana geldi. Bazı araçlar yollarda kalırken, karayolunda kısa süreli kuyruklar oluştu.

Gazeteciler kış lastiği de bulunmadığı için yolda patinaj çeken araçları iterek yolun açılmasını sağladı. Bazı araçlar buzlu yolda kayarak durabildi.

Karayolları ekipleri kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkiinde gece gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor.

Olgun Yıldız

