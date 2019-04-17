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Sahara Geçidi'nde tipi ve fırtına nedeniyle tırlar mahsur kaldı

Sahara Geçidi'nde tipi ve fırtına nedeniyle tırlar mahsur kaldı
Sahara Geçidi'nde tipi ve fırtına nedeniyle tırlar mahsur kaldı

Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle tırlar mahsur kaldı.

Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkili oluyor. Tipi ve yolların buzlanması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken tırlar kayarak yoldan çıktı. Buzlanma nedeniyle çok sayıda tırın, kayarak yolu kapatması sonucu ulaşımda aksamalara neden oldu. Araçlarına zincir takan sürücüler, zincirle bile Sahara Geçidi'ni aşamayınca geri dönmek zorunda kaldı. 

Tipi nedeniyle Artvin'e gidemedikleri için Ardahan'a geri dönen sürücü Nejdet Bilgin, "Şavşat'a gidiyorduk ama şu anda Sahara Geçidi'nde müthiş bir fırtına var. Yaklaşık 3-4 tır aşağıda mahsur kalmış, bulunduğumuz alanda da 3 tır mahsur kalmış. Tırların yolu kapatması nedeniyle bir otomobil ise yoldan aşağı düşmüş. Şu anda burada buluna her kes yardım bekliyor" dedi. 

Karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını sağlıyor.  

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