Sahibinden satılık ‘altın madeni' ilanı şaşırttı

İlçeye bağlı Akarca Mahallesi'nde bulunduğu belirtilen altın madeni, online ilan sitesinde satışa sunuldu. 200 hektarlık alanı kapsadığı belirtilen altın madeni için 200 bin lira gibi bir bedel istendi. 15 Mayıs tarihli ilan, bir gayrimenkul firmasınca verilirken işyeri kategorisinde olduğu ifade edildi. İlanı veren kısmında ise ‘emlak ofisinden' yazdığı görüldü. Tesisin durumuyla ilgili ‘ikinci el' notu düşülen ilanda satıcı olarak da Muğla merkezli gayrimenkul firması yer aldı. Firma bilgileri incelendiğinde ise; portföyünde Türkiye'nin farklı şehirlerindeki 9 adet maden ocağı ve 7 adet de otel ye alıyor.

İlana çıkarılan projenin ruhsatının da bulunduğu belirtilirken takas seçeneğinin de olmadığı bilgisi yer aldı.

Sahanın özellikleri ile ilgili de; elektrik, yol ve su imkanının olduğu kaydedildi. Maden tipi olarak da altının yanı sıra andezit, bakır, bazalt, demir, granit, gümüş, kalsit, kil, kömür, krom, kuvars, mangan, mermer, olivin ve pomza bulunduğu bilgisine yer verildi.

İlanda ayrıca detaylı bilgi ve HES projesi hakkında hazırlanmış analiz raporunda yer alan bilgilere ulaşmak isteyenlerin de satıcı firma ile iletişime geçebilecekleri belirtildi. 200 hektarlık bir altın madeni için belirlenen 200 bin liranın gerçekçi bir rakam olmadığı ise, firmanın diğer ilanları incelendiğinde ortaya çıktı. Firmanın, diğer tüm ilanları için de aynı fiyatı belirlediği dikkatlerden kaçmadı.

Murat Sürücü







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