Sahibinin gezintiye çıkardığı köpek, kayıp yaşlı adamı buldu

Uludağ'ın eteklerinde yer alan Kadıyayla bölgesinde köpeğiyle gezintiye çıkan bir kişi, köpeğin tepki vermesi üzerine, yerde yaralı halde yatan 83 yaşındaki Hasan Savaş'ı görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu.İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaşlı adamı bölgeden çıkarmak için arama kurtarma ve itfaiye ekiplerine çağrıda bulundu. Yaşlı adam bölgeye gelen AFAD, NAK, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yarım saat süren zorlu yolculuğun ardından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kafa travması geçiren Savaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakan Gönül