Sahibinin içinde uyuduğu araçtan cep telefonunu çalıp rahat tavırlarıyla pes dedirtti

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, motosikletiyle gelip aracı ve sürücüyü kontrol ettikten telefonu çalan hırsız motosikletine binip olay yerinden ayrıldı. Telefonu çalan E. Ş., JASAT ve Kumköy Jandarma Karakolu ekiplerinin motosikletin plakasını güvenlik kamerasından belirlemesinin ardından yakalandı.

Olay, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu üzeri Ilıca Mahallesi hudutlarında bulunan akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre E.Ö. isimli şahıs, araç yıkama bölümünde aracının ön sol kapısını açık bıraktıktan sonra dinlenmeye çekildi.

Bir süre sonra motosikletiyle kapısı açık durumdaki aracın yanına gelen bir kişi, uzun süre aracın etrafında dolanıp, kontrol ettikten, aracın sağ kapısını açmasına rağmen araç içerisinde uyuyan E.Ö.'nün uyanmadığını gördükten sonra araç içerisinde bulunan cep telefonunu alıp akaryakıt istasyonundan uzaklaştı.

Uyandığında cep telefonunun olmadığını gören E.Ö., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakoluna giderek telefonunun çalındığını belirtip müracaatta bulundu.

Müracaatın ardından hırsızlık şüphelisini bulmak için harekete geçen Kumköy Jandarma Karakolu ve Jandarmanın dedektifleri JASAT ekipleri hırsızlık olayının meydana geldiği akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarından olaya karışan motosikletin plakasını ve şüpheliyi belirledi.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen E. Ş. İsimli şahıs Aşağı Hisar mahallesinde yakalandı. Çalmış olduğu cep telefonu sahibine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi E.Ş. hakkında Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan adli işlem yapıldı.

Arif Kaplan

