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Sahil güvenlik botu kayalıklara çarptı: 5 yaralı

Sahil güvenlik botu kayalıklara çarptı: 5 yaralı
Sahil güvenlik botu kayalıklara çarptı: 5 yaralı

Sinop’ta yanan geminin kaptanını arama çalışmasına katılan sahil güvenlik botunun kayalıklara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop açıklarında dün akşam meydana gelen gemi yangını sırasında yanarak suya atladığı öğrenilen gemi kaptanı Mısır uyruklu Hüsam Sabit'i arama çalışmalarına giden Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı bot, saat O5.00 sıralarında Samsun'un Bafra ilçesi Fener Burnu'nda bulunan ırmak ağzı kayalıklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kayalıklara çıkan botta bulunan 3'ü asker, 2'si itfaiye görevlisi 5 kişi yaralandı.

Ahmet Şükrü Uluçay

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