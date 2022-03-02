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Sahil Güvenlik denize düşen yaşlı kadını böyle kurtardı

Sahil Güvenlik denize düşen yaşlı kadını böyle kurtardı
Sahil Güvenlik denize düşen yaşlı kadını böyle kurtardı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde denize düşen 75 yaşındaki kadının imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Yaşlı kadının kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Sahil Güvenlik denize düşen yaşlı kadını böyle kurtardı - Tıkla İzle

Olay, Karşıyaka iskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sahil bandında duran 75 yaşlarındaki bir kadın dengesini kaybederek denize düştü. Yaşlı kadının düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri yaşlı kadını bota çıkarttı. Ekipler tarafından karaya çıkartılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken yaşlı kadın, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tedbiren hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, yaşlı kadının kurtarılma anının görüntüleri, Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Akın Küçükkurt

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