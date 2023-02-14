Sahil Güvenlik ekipleri 274 vatandaşı enkazdan sağ kurtardı

Türkiye, "yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları ve yardımlar devam ediyor. Denizlerde can ve mal güvenliğini sağlayan Sahil Güvenlik ekipleri, şimdi de depremzedeler için karada çalışmaya başladı. Depremin ilk anından itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı deprem bölgesine yardım malzemesi ve arama kurtarma çalışmasına katılması için ekip gönderdi. Adana'da 9 ekip 123 personel, Hatay'da ise, 79 ekip bin 222 sahil güvenlik personeli görev yapıyor. Gece gündüz görev yapan ekipler, depremin ilk gününden bu yana 274 vatandaşı sağ olarak enkazdan çıkardı. Ekipler depremzedeleri enkazdan çıkarırken vatandaşlar alkışlayarak kutladı.

Yaralılar Sahil Güvenlik helikopterleri ile hastanelere götürüldü. Ekipler, helikopterle, tıbbı malzeme transferi, ihtiyaç duyulan malzemeleri taşımanın yanı sıra, deniz yoluyla deprem bölgesinden vatandaşların tahliyesi için destek sağlıyor.

Zöhre Alagöz

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