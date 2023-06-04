Sahil Güvenlik, ilk 5 ayda Çanakkale açıklarında 953 kaçak göçmen yakaladı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden devam ediyor. Çanakkale'nin Ayvacık, Ezine, Eceabat ve Bozcaada ilçesi açıklarında 2023 yılında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen tekne, lastik bot ve can salı içindeki toplam 953 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 7 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Yakalanan kaçak göçmenler Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getiriliyor. Burada yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim ediliyor.

İpek Yavaş - Murat Yüksel

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