Sahil Güvenlik Komutanlığı 40'ıncı yılını kutladı

Törene katılan Vali Ali Yerlikaya, "Sahil ve karasularımızın emniyetinin sağlanmasında en büyük güvencemiz sizlersiniz'" dedi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40'ınci Yıldönümü münasebetiyle Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığında tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Sahil Güvenlik Bölge Komutanları, TSK ve emniyet personelleri katıldı.

Etkinlik saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunarak başladı. Etkinlik çerçevesinde, Halat Çekme Yarışması yapıldı. Yarışmada birinci olana kupa verildi. Sahil Güvenlik Helikopteri Arama Kurtarma tatbikatı yapıldı. Denizde boğulan bir kişi helikopterden inen bir kurbağa adam tarafından sudan alınarak yukarı çıkarıldı.

Etkinlikte konuşan Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, "40. Yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı, sahip olduğu imkan ve kabiliyetleriyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege, Doğu Karadeniz ve Akdeniz başta olmak üzere Marmara ve tüm denizlerde hak ve menfaatlerimizi korumak için faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam edecektir.'' şeklinde konuştu.

Vali Ali Yerlikaya Sahil Güvenlik komutanlığının 40 yıldır canla başla görev yaptığını belirterek, "Varlığını milletimize adayan; huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz, canla başla görev yapan, mavi vatanımızın ve kıyılarımızın koruyucusu Sahil Güvenlik Komutanlığımızın her bir ferdini yürekten kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz" ifadeleri aslında bir hedefi ve ideali işaret ediyor. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığımız; bilgisi, becerisi, donanımı ve yüksek disiplinli personeli ile bu hedefi ve ideali kendine rehber edindi ve geldiğimiz noktayı hepimiz görüyoruz. Denizlerimizin yılmaz koruyucuları olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız; düzensiz göç ve kaçakçılığın önlenmesinden arama-kurtarma faaliyetlerine, çevre ve doğal kaynaklarımızın korunmasına kadar başarılarıyla her zaman yüz akımız olmaya devam ediyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sahil ve karasularımızın emniyetinin sağlanmasında en büyük güvencemiz sizlersiniz. Mavi Vatanımızın her damlasına düşen nazlı hilalimizin gölgesi yaşama sevincimizdir. Bu uğurda; Sahil Güvenlik Komutanlığımız, 1041 personeliyle İstanbul'umuzun 515 km uzunluğundaki kıyı ve sahillerimizin güvenliği için canla başla görev yapıyor.'' ifadelerini kullandı.

"Dümeniniz viya, pruvanız neta, rüzgarınız kolayına, ufkunuz ve bahtınız açık olsun''

Yerlikaya konuşmasının sonunda "Medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuzun huzuru dünyanın gözbebeği boğazımız ve denizlerimizin güvenliği için üstün gayret ve fedakârlık gösteren Sahil Güvenlik Komutanlığımızın tüm mensuplarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu duygularla; Vatanımız, bayrağımız uğrunda fedayı can eyleyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 40. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dümeniniz viya, pruvanız neta, rüzgarınız kolayına. Ufkunuz ve bahtınız açık olsun' dedi.

Batuhan Altınbaş