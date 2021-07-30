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Sahil kesimi siyaha büründü! Yanan bölgeler drone ile havadan görüntülendi

Sahil kesimi siyaha büründü! Yanan bölgeler drone ile havadan görüntülendi
Sahil kesimi siyaha büründü! Yanan bölgeler drone ile havadan görüntülendi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve halen devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, yanan bölgeler drone ile havadan görüntülendi. Kent merkezi ile sahil kesimindeki ormanlık alanların büyük bölümü küle dönerken, bazı bölgelerden halen duman çıktığı görüldü.

Sahil kesimi siyaha büründü! Yanan bölgeler drone ile havadan görüntülendi - Tıkla İzle

28 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Aydıkcık'ın Pembecik Mahallesi'nde çıkan ancak rüzgarın etkisiyle neredeyse tüm ilçede etkili olan orman yangını, devam ediyor. Havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ederken, rüzgarın etkili olması yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Dün ilçe merkezi ile sahilde de etkili olan yangın dolayısıyla birçok ev, sera ve bahçe etkilenirken, 4 yapıda ağır hasar oluştu.

Sahil kesimi siyaha büründü

Yangının acı yüzü gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan bölgeler drone ile havadan görüntülenirken, 3 gün önce yemyeşil alanlar siyaha büründü. İlçe merkezi ile sahil kesiminde bulunan ormanlık alanların büyük bir kısmı yanarken, bazı bölgelerden duman çıktığı görüldü.

 

Ekiplerin çalışması sürerken, Mersin Valisi Ali İhsan Su da bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler alıyor.

 



Koray Ünlü-Hüseyin Yıldız
 

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