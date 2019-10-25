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Sahil şeridinden geçen dev yelkenlileri turistler pür dikkat izledi

Sahil şeridinden geçen dev yelkenlileri turistler pür dikkat izledi
Sahil şeridinden geçen dev yelkenlileri turistler pür dikkat izledi

Bu yıl 31’incisi düzenlenen Türkiye’nin en büyük yelken yarışı The Bodrum Cup'ın Kisebükü-Gümüşlük etabında devasal yelkenli yatları gören turistler gözlerini teknelerden alamadı.

Sahil şeridinden geçen dev yelkenlileri turistler pür dikkat izledi - Tıkla İzle

Dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük deniz etkinliği olan The Bodrum Cup'ın 4'üncü gününde Opet Etabı gerçekleştirildi. Kissebükü'nden çıkan yarışçı tekneler, Gümüşlük'e doğru yol aldı. Havanın da rüzgarlı olmasıyla yan yatarak ilerleyen yelkenliler deniz üstünde renkli görüntüler oluşturdu. Yelkenli yatlar Bodrum açıklarından ilerleyerek Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar ve Turgutreis sahil şeridinden geçti. Bodrum'da denize giren ve sahilde kafeteryalarda oturan yerli ve yabancı turistler rengarenk yelkenlileri görünce telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti. Dev yelkenli tekneleri gören turistler gözlerini bile kırpmadan yarışları izledi.

Eren Ayhan

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