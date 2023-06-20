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Sahilde hortum çıktı, tatilciler neye uğradığını şaşırdı

Sahilde hortum çıktı, tatilciler neye uğradığını şaşırdı
Sahilde hortum çıktı, tatilciler neye uğradığını şaşırdı

Antalya’nın Serik ilçesinde şiddetli rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum, tatilcilere zor anlar yaşattı. Sahilde kum fırtınasına neden olan hortum, şezlongları ve şemsiyeleri de savurdu.

Sahilde hortum çıktı, tatilciler neye uğradığını şaşırdı - Tıkla İzle

Serik ilçesine bağlı Boğazkent sahilinde şiddetli rüzgar küçük çaplı hortum oluşturdu. Olay anı bir tatilcinin cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Boğazkent sahilinde denize giren tatilciler, ansızın gelişen rüzgar hortumuyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Otelin sahilinde etkisini gösteren hortum adeta kum fırtınası oluşturarak eşyalarını kurtarmaya çalışan tatilcilere zor anlar yaşattı. Kıyı şeridinde güçlü esen rüzgar nedeniyle şezlonglar ve şemsiyeler savruldu, bazı tatilciler ise panik içinde kaçmaya çalıştı.

Mehmet Demirci

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