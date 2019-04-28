İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sahilde ölü caretta caretta bulundu

Sahilde ölü caretta caretta bulundu
Sahilde ölü caretta caretta bulundu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ceratta ceratta türü deniz kaplumbağası deniz kıyısında ölü bulundu.

Sahilde ölü caretta caretta bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Değirmenaltı'nda sahil kesiminde gezen vatandaşlar kıyıda ağaç dalı arasında sıkışıp kalmış vaziyette ölü bir ceratta cerattanın olduğunu fark etti. Vatandaşlar bunun üzerine durumu yetkililere bildirdi.

“Hayvan çok şişmiş”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bedia İlerler, “Vatandaşlar görmüşlerdi. Dünden beri oradaymış. Bana telefon ettiler. Sahilde yürüyüş yaparken bir ceratta cerattaya rastladıklarını canlı zannederek yanına gittiklerini ölü olarak görünce çok üzüldüklerini söyledi. Ondan sonra bende geldim aynı yerde buldum hayvanı. Çok üzücü bir olay. Gemilerin ağlarına takılarak geliyorlarmış. Gerekli mercilere haber verdik sanıyorum ki alacaklar oradan almaları da çok zor olacak çünkü hayvan çok şişmiş. Sanıyorum ki denizden yaklaşarak alacaklar ve ondan sonrada gömecekler” dedi.

Bunun üzerine yetkililer deniz kıyısında ağaç dalları arasında sıkışmış halde ölü bulunan ceratta cerattayı olduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.  

Halil Dağ

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.