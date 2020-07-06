Sahile gelen caretta caretta, tatilcileri önce korkuttu sonra güldürdü

Antalya'nın Lara bölgesindeki sahilde denize vatandaşlardan bazıları denizde yüzen bir cisim gördüklerini söyleyip sudan çıkınca diğer vatandaşları da korkuttular. Sahile kadar gelen yüzen cismin ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar kısa süre sonra caretta carettanın yeniden kendini göstermesi üzerine rahat bir nefes aldılar. Antalya sahillerinin vazgeçilmez sevimli canlılarından olan Caretta Caretta'nın nın sahile 20 metre mesafedeki kısa yüzme dansını izleyen vatandaşlar, korkutmamak için Caretta Caretta gözden kaybolduktan sonra deniz keyfine devam etti.

Ertuğrul Gün