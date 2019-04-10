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Sahile gidenler şaşkına döndü

Sahile gidenler şaşkına döndü
Sahile gidenler şaşkına döndü

‘Mavi Bayraklı’ plajlarıyla bilinen dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris’te, denizin rengi kahverengine döndü. Fazla yağıştan dolayı renk değiştiren denizi görenler, şaşkına döndü.

Marmaris'te denizin rengi kahverengine döndü. Fazla yağıştan dolayı renk değiştiren denizi görenler, şaşkına döndü. Marmaris'te yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre Nisan ayının başlamasından bugüne kadar, ilçede metrekareye ortalama yaklaşık 200 kilogram yağış düştü. Yağışlarla birlikte derelerde taşınan çamurlu suyun denize dökülmesiyle, dünyaca ünlü ‘Mavi Bayraklı' Marmaris Körfezi kahverengine döndü. Yağışların devam etmesi bekleniyor.  

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