Sahile kum döktüler, denize beton blok yerleştirdiler

Bodrum'da her turizm sezonunda hortlayan beyaz kum dökümü, bu sene de aynen devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Turgutreis'te sahile dökülen beyaz kum, bu kez Torba Mahallesi'nde döküldü. Torba'nın Demir mevkiinde site inşa eden bir firma tarafından sahile dökülen ve sahilin doğal karakteristiğini bozan beyaz kumlar görüntülendi. Vatandaşlar tarafından çekilen bir görüntüde ise iş makinesinin sahili kazdığı görüldü.

Sahile dökülen kum derinlere kaçmasın diye deniz dibine yerleştirilen büyük beton bloklar, dikkatlerden kaçmadı. Beton bloklar, görenleri şaşkına çevirdi. İhbarın ardından Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bahse konu firmaya kabahatler kanunundan işlem yaptı. Dökülen kum ve beton blokların kaldırılması talimatını verdi. Zabıta ekipleri, tuttukları tutanakları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de gönderirken olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

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