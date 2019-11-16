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Sahile vuran dev Gagalı Balina'nın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri koştu

Sahile vuran dev Gagalı Balina'nın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri koştu
Sahile vuran dev Gagalı Balina'nın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri koştu

Antalya’nın Finike ilçesinde sahile vuran dev Gagalı balinasının yardımına bölgede bulunan balıkçılar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Balinanın sol gözünde bir adet kanca tespit edilerek çıkarıldı. Öte yandan, balina, yapılan işlemin ardından bulunduğu yerden kurtarılarak gözlerden kayboldu.

Sahile vuran dev Gagalı Balina'nın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri koştu - Tıkla İzle

Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi Piknik Alanı Mevkii sahile dün balık tutmak için gelen vatandaşlar, sahilde zor durumda olan dev Gagalı balinasını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de geldi. Bir süre sahilde dalgalarla mücadele eden balinanın yardımına vatandaşlar ve ekipler koştu. Vatandaşlar ve ekiplerin mücadelesi ile dev Gagalı balinası sahilde dalgalardan kurtarılarak açığa çekildi. Balığın daha sonra gözlerden kaybolduğu görüldü.

Öte yandan, dev balığın sol gözünde bir adet kanca tespit edildiği öğrenildi. Kanca, Finike Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü ekipleri tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Balinanın sahilde mücadelesi ve kurtarıldıktan sonra uzaklaşması ise vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedildi.

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