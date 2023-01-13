Sahilin rengi değişti, tatilcilerin yerini defineciler aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Antalya'da salı gecesi başlayan şiddetli yağış ve fırtına etkisini yitirdi. 4 gündür aralıksız devam eden yağış nedeniyle hayatı olumsuz etkiledi. Yağış yayaların yanı sıra sürücülere de zor anlar yaşattı. Öğleden sonra ise yağış etkisini azaltmaya başladı. Rüzgarın da kesilmesiyle birlikte günlerdir evlerinde olan Antalyalıların dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Vatandaşlar hem dev dalgaların görselliğini izledi hem de o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştir

Kumsala inmeyenler ise sahilde bandında yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar ise yazın sahilde turistlerin düşürdüğü ziynet eşyası yada bozuk paraları dedektörle aradı.

İsa Akar - Ertuğrul Gün

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