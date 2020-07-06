Sahiller doldu taştı, kimse mesafeye ve maskeye dikkat etmedi

Türkiye ve dünya genelinde (covid-19) sebebiyle kafeler, kıraathaneler ve sokağa çıkmak bir süre önce yasaklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde normalleşme süreci ile birlikte sosyal mesafe maske kuralına ve sokağa çıkma yasağına uyulması açıklandı.

Bursa'da yasak bittikten sonra sokağa çıkan vatandaşlar ne sosyal mesafeye uydular, ne de maske kullandılar. Kurallara ve ikazlara riayet etmeyen vatandaşlar sokak ortasında müzik eşliğinde roman havası oynayarak, kafelerde ve kıraathanelerde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan saatlerce vakit geçirdi.