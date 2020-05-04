Sahiller kaçaktan temizleniyor

Türkiye'nin turistik bölgelerindeki imara aykırı, doğal güzellikleri bozan yapıların tespiti ve yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. Denetimler hava, deniz ve karadan sürdürülürken, Muğla ve ilçelerinde 464'ü bağımsız bölüm, 34'ü kıyı yapısı, biri istinat duvarı olmak üzere yıkımı bitirilen yapı sayısı 499'u buldu. Sadece Bodrum'da 454 yapının yıkımı tamamlandı. Menteşe'de 31, Marmaris'te beş, Datça'da sekiz, Fethiye'de ise bir yapı yıkıldı. Geçtiğimiz yıl iki kez ziyaret ettiği Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermişti.

ÇALIŞMALAR BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ

Bakan Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladığımız çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Bugüne kadar bölgede çalışan imar denetçilerimizin tepitleri doğrultusunda Bodrum kıyılarında 18 ayrı otel projesinin ve plaj işletmesinin imara ve ruhsata aykırılıklar taşıyan ünitelerinin yıkımını gerçekleştirdik, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık” dedi. Bakan Kurum, şöyle devam etti: “Sadece Bodrum değil Muğla'nın diğer ilçeleri; Marmaris, Fethiye, Datça, Milas, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Ula kıyılarında da imara aykırı, denizin, tabiatın doğal güzelliğini bozan yapıların da yıkımları devam ediyor. İlçeleriyle birlikte Muğla'da 499 yapının yıkımı tamamlandı.”

SIRADA 325 KAÇAK YAPI VAR

Muğla'da ilgili belediyelerce makina-ekipman desteği talep edilen ve yakın zamanda yıkılabilecek yapı sayısının ise 325 adet olduğu açıklandı. Bodrum'da 96, Datça'da 103, Marmaris'te 52, Milas'ta 23, Dalaman'da altı, Fethiye'de yedi, Ortaca'da 38 yapıda önümüzdeki dönemde yıkım gerçekleştirilecek. Böylece sadece Muğla'daki turistik bölgelerde yıkılan yapı sayısı 824 olacak.

YEREL YÖNETİMLERE KARARLILIK ÇAĞRISI

Bakan Kurum “Son olarak dünyada nadir türlerden biri sayılan Akdeniz foklarının evi Küdür Yarımadası'nın koruma statüsü artırılarak Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilmesiyle birlikte buradaki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdik. Yerel yönetimlerimizden beklentimiz imara aykırı yapılarla ilgili gerekli idari işlemi kararlılıkla yapmaları. Kaçak yapıyla mücadeleyi belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi