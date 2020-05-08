Sahip çıktığı sokak köpeğinin tedavisini de üstlendi

Tunçbilek beldesinde sokak köpeği Hamza Özer adlı vatandaş tarafından bulunarak sahip çıkıldı. Daha sonra otomobilin çarptığı tahmin edilen sokak köpeği, Tavşanlı ilçesinde veteriner hekime götürüldü. Veteriner hekim Hayrettin Yıldız ve stajyer veteriner hekim Harun Peker tarafından başarılı bir operasyonla ameliyat edilen köpeğin tedavisine devam ediyor.

Köpeğe müdahale eden Veteriner Hekim Hayrettin Yıldız, " Köpeğin otomobil çarpması ile ayağının kırılmış olabileceğini tahmin ederek gerekli röntgen cihazlarımızla önce muayene ettik. Daha sonra arka ayak kemiklerinde parçalı kırıklar tespit ettik. Röntgen cihazımızla incelememizin ardından başarılı bir operasyonla ameliyat ettik. Yaklaşık toplamda 4 hafta gibi bir süre ile iyileşeceğini düşünüyoruz" dedi.

Tuna İşleyen

