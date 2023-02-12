Sahiplerinin göz bebeğiydi demir yığınına döndü

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanını da yıktı. Toplam 32 dairenin bulunduğu binadan sağ çıkan olmadı.

83 cansız bedenin çıkarıldığı enkazın altından çıkarılan araçlarında demir yığınına dönerek preslendiği görüldü.

Binaların enkazıyla hurdaya dönen araçlar yol kenarına dizilirken depremin etkisinin büyüklüğü bir kez daha ortaya çıktı.

Beril Solmuşgül - Elif Ayşenur Bay



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