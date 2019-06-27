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Sahipsiz elbise ve ayakkabı ihbarı sahil ve kıyı emniyetini harekete geçirdi

Sahipsiz elbise ve ayakkabı ihbarı sahil ve kıyı emniyetini harekete geçirdi
Sahipsiz elbise ve ayakkabı ihbarı sahil ve kıyı emniyetini harekete geçirdi

Sarıyer Tarabya sahilinde, oturma bankının üzerinde erkek elbisesi ve ayakkabısını gören vatandaşlar, boğulma ihbarında bulundu. İhbar üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti yaklaşık 3 saat denizde arama yaptı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıyer Tarabya Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, sahildeki oturma bakının üzerinde, uzun süre duran erkek elbisesi ve ayakkabılarını görünce ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önce araştırma yaptı. Elbise ve ayakkabın sahibi çıkmayınca polis, denize düşme yada boğulmaya karşı durumu sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, denizde aramaya başladı. Sahil güvenlik filika ile kıyı emniyeti de tekne ile saatlerce denizde kamera çalışması yaptı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik kamerası çalışması yaptı. 

Elbise sahibinin denize mi düştüğü yoksa yüzme amacıyla suya girip boğulduğu konusunda kıyı emniyeti ile sahil güvenlik çalışma yaptı. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ara verdi.

Medeni Topaloğlu

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