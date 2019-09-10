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Şahsi evraklarını yakmaya çalışırken 15 dönüm ormanı kül ettiler

Şahsi evraklarını yakmaya çalışırken 15 dönüm ormanı kül ettiler
Şahsi evraklarını yakmaya çalışırken 15 dönüm ormanı kül ettiler

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel'in Derekızık Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına sebep oldukları tespit edilen 2 kardeşi gözaltına aldı. 15 dönüm ormanlık alanı küle çeviren kardeşlerin şahsi evraklarını yok etmeye çalışırken yangını çıkardıkları ileri sürüldü.

Şahsi evraklarını yakmaya çalışırken 15 dönüm ormanı kül ettiler - Tıkla İzle

Bursa'nın Kestel ilçesinde 7 Temmuz tarihinde Derekızık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. 15 dönüm ormanın küle döndüğü yangının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde incelemelere başladı. Yangının kağıt parçalarının tutuşturularak başladığını tespit eden jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek, yangını E.İ. ve B.İ. kardeşlerin çıkardığını belirledi. Gözaltına alınan kardeşler jandarmadaki ifadelerinde, şahsi evraklarını yakmaya çalışırken ormanın tutuştuğunu, yangını kasten çıkarmadıklarını beyan etti. 2 kardeş jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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