Sahte 23 bin TL vererek 17 kurbanlık alan şüpheliler yakalandı

Olay, gece saatlerinde Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 şüpheli hayvan pazarına giderek, kurban satışı yapan satıcılarla anlaştı. Sadık Kavak'tan 4, Fatih Özata'dan ise 13 kurbanlık alan şüpheliler, toplam 23 bin lira vererek, kurbanlıkları araçlarına yükledi.

Paraların sahte olduğunu anlayan satıcılar, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Hayvan pazarına gelen Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin eşkallerini belirledi ve olayın şüphelilerinin A.B., M.Y. ve A.D. olduğu tespit etti.

Şüpheli şahıslarla yapılan görüşmede küçükbaş hayvanların yerleri bulunarak, kullanılan parayla birlikte muhafaza altına alındı. İşlemlerin ardından hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheli A.B.'nin 25 bin TL'lik sahte parayı İstanbul'dan getirdiği, M.Y. ile ortak olarak çalıştığı belirlendi.

A.B.'nin mobilya dükkanı içerisinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 25 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, yaklaşık 100 adet sahte 50 TL banknot, 2 adet sahte 100 TL banknot ele geçirildi.

A.D. ise evinde yapılan aramada 3 adet sahte 100 TL banknotu kendi rızasıyla ekiplere teslim etti. Ele geçirilen toplam sahte para miktarının ise 28 bin 500 TL olduğu bildirildi.