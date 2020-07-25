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Sahte albayın oyununu jandarma bozdu

Sahte albayın oyununu jandarma bozdu
Sahte albayın oyununu jandarma bozdu

Burdur'da kendisini albay olarak tanıtıp ordudan ilişiği kesilmiş kişileri yeniden mesleğe aldırma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde kendisini farklı bir isimle TSK' da görevli bir Albay olarak tanıtan ve daha önce TSK'dan ilişiği kesilmiş, istifa etmiş şahısları tekrar mesleğe aldırmak vaadi ile dolandırmaya çalışan E.G. takibe alındı. Altı altı ayrı dolandırıcılık olayı ile başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve hükümlü, tutuklunun kaçması suçundan aranma kaydı bulunan E.G isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen E.G burada yapılan sorgusuna müteakip sevk edildiği Burdur Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

Ali Kapan
 

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