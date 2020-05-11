Sahte alkol ölüm getirdi

Edinilen bilgiye göre, olay, Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi'nde meydana geldi. Tavas Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen 45 yaşındaki Ahmet Kurum geçtiğimiz hafta evinde alkol kullanarak fenalaştığı belirtildi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kurum'a yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Tavas Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Kurum, Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kurum hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kurum'un otopsi yapılan cenazesinde sahte içki tükettiği belirlendi.