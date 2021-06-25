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Sahte alkolde sayı 11'e yükseldi

Sahte alkolde sayı 11'e yükseldi
Sahte alkolde sayı 11'e yükseldi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkol kullandıkları iddiasıyla hastaneye başvuranların sayısı 11'e yükseldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 kişinin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Zehirlenen 4 kişinin bir büfeden aldıkları alkolden sonra fenalaştıklarının öğrenilmesi üzerine polis ekiplerince Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi'ndeki söz konusu işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, 27 litre sahte alkol olduğu değerlendiren içki, 29 bin 940 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İşyerinde bulunan K.U.'nun eşi N.U. yakalanarak, soruşturma işlemlerine başlandı. Firari şüpheli K.U.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Söz konusu işletmeden aldıkları alkolü kullandıkları iddia edilen M.P., R.K., M.E. ve K.G.'nin yoğun bakımdaki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca ilerleyen saatlerde hastaneye başvuranların sayısı 11'e yükseldi.

Halil Dağ

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