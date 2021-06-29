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Sahte alkolden 4 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 6'ya çıktı

Sahte alkolden 4 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 6'ya çıktı
Sahte alkolden 4 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 6'ya çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkol sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. 7 kişinin ölümüne neden olan sahte alkolden toplamda 6 kişi tutuklanmış oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte alkol sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişinin Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlandı. M.D., K.U., C.G. ve V.V. olmak üzere 4 şüpheli daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında polis aracına alınarak, adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

2 kişi daha tutuklanmıştı

Daha önce de yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Konuyla ilgili şu ana kadar toplamda 6 kişi tutuklanmış oldu

Halil Dağ
 

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