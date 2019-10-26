Sahte altın dolandırıcısı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet Omar'ı telefonla arayan şahıs ellerinde altın olduğunu, Türk polislerinden korktuğundan dolayı ellerinden çıkaramadıklarını, uygun fiyatta kendisine satacaklarını söylemesi üzerine Omar Suriye'den Niğde'ye gelerek şahıslardan 10 bin dolar karşılığında 50 adet altın aldı. Kuyumcuya gittiğinde altınların sahte olduğunu fark eden Omar Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgi çalışma başlatan Polis ekipleri şüpheli Jabır Muhammed'i yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 4 adet 20 gram bilezik, 3 adet yüzük ve sahte altın yapımında kullanılan 1 kilogram toz altın ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.