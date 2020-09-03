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Sahte altın üreten atölyeye baskın

Sahte altın üreten atölyeye baskın
Sahte altın üreten atölyeye baskın

Gaziantep’te sahte altın basımı yapan kuyumcu atölyesine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok miktarda sahte altın ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Sahte altın üreten atölyeye baskın - Tıkla İzle

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte altın basımı yapan bir kuyumcu atölyesine operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda sahte 34 gram hurda altın, 84 gram has altın, 412 gram külçe altın, 864 gram iki parça halinde aktar (levha) altın, 32 adet baskıya hazır lira altın, 91 adet baskıya hazır çeyrek altın, 7 adet basılmış tam altın, 3 adet basılmış çeyrek altın, 1 adet 18 gramlık basılmamış 2 buçukluk altın, 13 adet basılmış 1 gramlık altın, 1 adet baskıya hazır reşat altın, 1 adet basılmış reşat altın, 7 adet beşibirlik tabir edilen altın yapımında kullanılan kalıp, 78 adet altın yapımında kullanılan kalıp ve altın basımında kullanılan 11 adet makine ve teçhizat ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan ve 3 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ahmet Demir

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