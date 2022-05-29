Sahte çek mafyasına jandarmadan operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahısların sahte çek üreterek ya da orijinal çekleri çalarak üzerinde oynama yapıp vatandaşı dolandırdığı bilgisi üzerine yapılan araştırmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin Şişli'de ikamet ettikleri belirlendi. Bölgede araştırmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, şüphelileri yaklaşık 1 ay adım adım takip etti. Şüphelilerin kiraladıkları dairede sahte çek tanzim ederek piyasaya sürdükleri tespit edildi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evin bir odasının matbaa olarak dizayn edildiğini gördü.

Yapılan aramalarda çeşitli bankalara ait içeriğinde gizli logo ve simge özellikleri bulunan piyasaya sürülmeye hazır 2 bin 500 adet sahte çek, 3 adet sahte noter mührü, 1 adet hologram kontrol cihazı, 1 adet bilgisayar ve yazıcı düzeneği ile çok sayıda sahte belge ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Orijinaline yakın sahte çek üretmişler

Kalpazanların hemen hemen her bankaya ait hologramlı çekleri orijinaline yakın olarak ürettiği, ürettikleri sahte çeklerin yanı sıra çalıntı orijinal çeklerin de üzerinde oynama yaparak ticaret yapan vatandaşları maddi ve manevi zarara uğrattıkları ortaya çıktı. Yakalanan 3 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

