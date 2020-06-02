Sahte deterjan vurgununa polis darbesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler tanınmış bir firmaya ait marka ve tescilli toz çamaşır deterjanının taklitlerinin üretilerek piyasaya sürüldüğünü belirledi. Yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen satışa hazır vaziyette 11 bin 960 paket halinde toplam 116 ton 600 kilogram çamaşır deterjanı ele geçirildi. Piyasa değerinin 837 bin 200 TL olduğu değerlendirilen sahte deterjanlara el konulurken olayla ilgili yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.