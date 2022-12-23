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Sahte doktor bu sefer de gerçek doktor olmak istiyor

Sahte doktor bu sefer de gerçek doktor olmak istiyor
Sahte doktor bu sefer de gerçek doktor olmak istiyor

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken tutuklanan Ayşe Özkiraz’ın cezaevi yönetiminden kitap talebinde bulunduğu öğrenildi.

Sahte doktor bu sefer de gerçek doktor olmak istiyor - Tıkla İzle

Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken bir anda ülkenin gündemine oturan Ayşe Özkiraz, yalanının ortaya çıkmasından sonra tutuklanıp cezevine gönderildi. Özkiraz'ın cezaevine girdikten sonra kitap talebinde bulunduğu öğrenildi. Özkiraz'ın cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulunduğu ve tıp fakültesini kazanmak istediği öğrenildi.

Halil Dağ - Şaban Kardeş
 

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