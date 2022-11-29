Sahte doktora çiçek teslimatı yapan çiçekçi: 'Şok olduk'

Türkiye gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı da ortaya çıktı. 20 Ekim'deki doğum gününde dikkat çeken detay ise kendisini Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olarak tanıtan sahte doktorun, bir internet sitesi üzerinden sipariş vererek Çerkezköy'deki bir çiçekçiden Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne gönderdiği ‘Çapa'nın gururu seni seviyoruz, İyi ki doğdun doktor' yazılı çelenk oldu.

Çiçekçiden 350 TL'lik harcama sonrası açığa çıkan gelişmede, çiçek dükkanı sahibi Onur Demirbağ, konuyla ilgili, “20 Ekim günü online web sitemizden Doktor Ayşem adına bir sipariş oluşturuldu. Üzerine de ‘Çapa'nın gururu, doktor Ayşem' diye not düşüldü. Biz siparişi hazırladıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği'ne teslimatımızı yaptık. Sahte doktor olayını duyunca şok olduk. İlk defa böyle bir olayla karşılaştık. İnşallah bundan sonra da karşılaşmayız. Not olarak çiçeğe ‘Yeni işiniz hayırlı olsun, doğum günün kutlu olsun, doktorlar tayps' yazıldı. 350 TL'lik ödeme yapıldı kredi kartından” dedi.

Hüseyin Gökçeli - Şaban Kardeş

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