Sahte emniyet amirine parasını kaptıran yaşlı kadın: 'Ben yandım, kimse yanmasın'

Edinilen bilgiye göre, S.S. ile S.G. isimli müştekileri telefonla arayan B.Ö., kendisini 'emniyet amiri' olarak tanıtıp, adlarına kredi kartı çıkaran şahısları yakaladıklarını, banka hesaplarını araştırdıklarını, ikametlerine gelecek olan sivil polisin ziynet eşyalarını ve paraları kontrol edeceğini söyledi. Dolandırıcılık için S.G.'nin evine gelen B.Ö., müştekinin komşusunun şüphelenmesi üzerine suçüstü yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine giden Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, şahsı gözaltına alarak, emniyete götürdü. Şahsın yapılan incelemesinde S.S. ile yaklaşık 1 ay önce yine aynı yöntemle dolandırılan 67 yaşındaki Yaşar Başalak'ın da şüphelisi olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şahsın elbiselerinden diğer olaylarını tespit etti Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Ben yandım, kimse yanmasın"

11 bin lira ile 2 çeyrek altın dolandırılan 67 yaşındaki Yaşar Başalak, emniyet önünde gazetecilere yaptığı açıklama da kendisini ev telefonundan aradıklarını belirterek, "Ben emniyet amiriyim, sizin adınıza sahte kimlik çıkarmışlar, şahsı Viranşehir'de yakaladık' dediler. Ondan sonra bana 'birikmiş paran, çocuklarının ziynet eşyası var mı?' diye sordular. Bende olmadığını söyledim. Eşimin ve benim annemin, babamın adını, doğduğu yeri söylediler. 'Sen hiç korkma, biz emniyet amiriyiz.

Sen elinde bulunan parayı ve altını poşetin için koy' dediler. Ayrıca 'eşine, çocuklarına, polise bunu söylemeyeceksin eğer söylersen cezaevinden çıkamazsın' diye söylediler. Bende parayı sepetle mutfağın balkonundan sarkıttım. Onlarda aşağıdan alıp gittiler. Aradan bir süre geçti, cep telefonuna bakınca numara yok olduğunu görünce o anda anladım. Hemen komşumuzdan yardım istedim. Polislere haber verdik. Ben yandım, kimse yanmasın" diye konuştu.

Koray Ünlü