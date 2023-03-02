Sahte hesaplarla yedek otomobil parçaları satıp, 7 kişiyi dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, sahte sosyal medya hesapları açan dolandırıcılar, düşük fiyattan yedek otomobil parça satışı vaadiyle 7 kişiyi dolandırdı. Bunun üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, konuyla alakalı operasyon düzenledi. 28 Şubat Salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 3'ü hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.
Cihat Polat
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