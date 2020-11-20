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Sahte içki deposuna operasyon anı kamerada

Sahte içki deposuna operasyon anı kamerada
Sahte içki deposuna operasyon anı kamerada

Silivri’de jandarma ekipleri sahte içki sevkiyatı yapılacak bir ev, depo ve eklentilerine baskın düzenledi. Sağlıksız koşullarda damıtılmak üzere bekleyen üzüm dolu bidonlar ve kaçak alkol ele geçirilirken, 4 şahıs gözaltına alındı.

Sahte içki deposuna operasyon anı kamerada - Tıkla İzle

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de 4 şahıs tarafından piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde sahte içkilerin hazırlandığı adresi belirledi. Jandarma ekipleri, insan sağlığını hiçe sayacak şekilde ve hijyenik olmayan ortamda hazırlanan sahte içkilerin piyasaya sürülmesini engellemek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Silivri'de belirlenen adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada sağlıksız koşullarda damıtılmak üzere bekleyen üzüm dolu bidonlar bulundu. Evin iç kısmına ilerledikçe oturma odası olarak kullanılan alana kurulu damıtma düzeneği, çatı katına gizlenmiş içki şişeleri ve bidonlar jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Aramalar neticesinde insan sağlığını hiçe sayarcasına şişelenmiş ve şişelenmeye hazır 5 ton sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K., B.K., H.M.ve H.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, operasyon anı kameralara da yansıdı.

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