Sahte içki operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi'nde sahte içki üretildiği ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. E.T., Ş.D. ve A.D. olmak üzere 3 kişinin evinde yapılan aramalarda 585 litre sahte şarap, 1 adet 70 cc sahte rakı, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet 50'ye 60 santimetre ebatlarında tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken şüpheliler karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Barış Gezici