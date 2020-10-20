Sahte içkiden ölenlerin sayısı 64'e yükseldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte alkol kullandığı iddia edilen bir şahıs hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, İsabeyli Mahallesi'nde sahte alkol kullandığı iddia edilen Süleyman Öcalan (64) dün akşam saatlerinde görme bozukluğu ve diğer rahatsızlıklardan dolayı Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öcalan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Böylece sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 ilde toplam 64'e yükselmiş oldu.

Mersin'de sahte alkolden zehirlenen 5 kişinin tedavisi sürüyor

Mersin'de 6 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol zehirlenmesinden dolayı 5 kişinin halen çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, kentte son iki hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesinden dolayı 26 kişi hastanelere başvurdu. Bunlardan 6'sı hayatını kaybederken, 15'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. İkisi özel bir hastanede, biri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, biri Erdemli Devlet Hastanesi ve biri de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olmak üzere 5 kişinin tedavisine ise halen devam edildiği öğrenildi.

Adana'da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda bin 400 litre sahte içki ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı Mahallesinde bir adreste sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 350 bin lira olan bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

Polis olayla ilgili 1 zanlıyı gözaltına aldı.

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen bir kişi daha yaşamını yitirdi. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi nedeniyle ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

İzmir'de sahte içkiden kaynaklanan ölümlere bir yenisi eklendi. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 Ekim'de Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran Hayrettin Koçer (68), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Hayrettin Koçer'in cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hayrettin Koçer'in hayatını kaybetmesiyle birlikte İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.