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Sahte kadın profili ile tuzağa düşürdüler

Sahte kadın profili ile tuzağa düşürdüler
Sahte kadın profili ile tuzağa düşürdüler

Aydın'ın Efeler ilçesinde sosyal medyada açtıkları sahte kadın profili ile ağına düşürdükleri bir kişiyi il dışından Aydın'a çağırarak, şahsın parası, cep telefonu ile değerli eşyalarını gasp eden ve düzenlenen operasyon ile yakalanan biri kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sahte kadın profili ile tuzağa düşürdüler - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Efeler'de bir kişi telefon, para ve çeşitli değerli eşyalarının gasp edildiği gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri E.P.'nin sosyal medyada sahte kadın profili açıp irtibat kurduğu ve Aydın'a çağırdığı bir şahsın, birlikte hareket ettiği G.K., T.U., T.A., S.S. ve T.T. ile birlikte planlı bir şekilde parası, cep telefonu ve değerli eşyalarını gasp ettiklerini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettikleri 6 şüphelinin adreslerine düzenledikleri baskınlarla şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Murat Uçkaç

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