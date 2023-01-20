Sahte kimlik kartlı şahıs, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü polis ekipleri, havalimanı ve çevresinde denetimlerini gerçekleştirdiği esnada 18 Ocak Çarşamba günü saat 17.15 sıralarında durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu. Şahıs, kimlik yerine kendisine ait düzenlenmiş Asayiş Polis Haber Basın Tanıtma Kartını ekiplere verdi.

Basın tanıtım kartındaki bilgilerin ilk etapta Hacı Doğan ismine ait olduğunu gören ekipler, kendilerine ibraz edilen basın kartı bilgilerinin şahsa ait olmadığından şüphelendi. Bu sebepten söz konusu şahıs parmak izi testine götürüldü. Kontrol noktasında ekipler tarafından şahıstan alınan parmak izi bilgilerinde Hasan Doğan isimli şahıs olduğu anlaşıldı. Durumun farkına varan ekipler harekete geçti.

Şahsa yapılan GBT-UYAP sorgulamasında Hasan Doğan'ın; vergi usulüne muhalefet, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Hakkında 13 yıl 9 ay kesilmiş cezası olduğu tespit edilen şahıs Marmara Cezaevi'ne teslim edildi.

Lokman Sarıkurt



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