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Sahte kimlikle kargo şirketinden başkalarına ait 25 bin TL'lik telefonları aldı

Sahte kimlikle kargo şirketinden başkalarına ait 25 bin TL'lik telefonları aldı
Sahte kimlikle kargo şirketinden başkalarına ait 25 bin TL'lik telefonları aldı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kendisine sahte kimlik çıkaran bir şahıs, başkalarına gelen kargolardaki değerli eşyaları çaldı.

Olay Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir iki farklı kargo şirketinde birer hafta arayla meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahte kimlik ile kargo şirketlerine gelen bir şahıs, başkalarına ait kargoları çıkarttığı kimlik kartları ile almak için işlem yaptırdı. Gösterdiği kimlik kartları ile işlemelerini tamamlayan şahıs, kendine ait olmayan 10 bin ve 15 bin lira değerindeki iki telefonu alarak kargo şirketlerinden ayrıldı. Şahsın kargoları alması sonrası, kargo şirketlerine gelen kargo sahiplerinden K.G. adlı mağdur ise kargosunun alındığını öğrenince şaşkınlığa uğradı.
Kargoları kendilerinin almadığını söyleyen mağdurların şikayetleri üzerine güvenlik kameralarını inceleyen firma görevlileri, kargoları alan dolandırıcının görüntülerini tespit etti. Şahsı tanımadığını belirten kargo sahipleri ise polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, sahte kimlik ile kargoları alan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Dolandırıcılık anı kamerada

Öte yandan sahte kimlik basıp başkalarının kargolarını alan şahıs, kargo şirketlerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahsın kargo şirketine girdiği, yapılan işlemler için bir süre beklediği, ardından görevlinin kimlik istemesi üzerine cebinden çıkardığı kimliği verdiği görülüyor. Daha sonra kargoyu teslim aldığına dair kendisine verilen kağıdı imzalayan şahıs, bir süre daha bekleyerek, kargoyu alıp dışarıya çıkıyor.

İsmail Yıldır
 

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