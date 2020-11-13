Sahte kimlikli cinayet zanlısı jandarmadan kaçamadı

İl Jandarma Komutanlığı, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topallı Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada 34 yaşındaki L. M'nin kimlik bilgilerinden şüphelendi. Detaylı inceleme yapan ekipler, şahsın beyan ettiği kimlik bilgilerinin kardeşine ait olduğu fakat kendi fotoğrafını yapıştırdığını belirledi. Yapılan detaylı incelemede sahsın gerçek kimliğinin İ. M(36) olduğu ve ‘Kasten öldürme' suçundan Şanlıurfa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arandığı belirlendi. 27 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.M, gözaltına alındı. Merkez Karakol Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İsa Akar

