Sahte konteyner satarak vurgun yapanlara operasyon: 9 tutuklu

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de internet üzerinden konteyner almak isterken dolandırılan vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından internet üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şahıslara yönelik Kocaeli merkezli İstanbul ve Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda düşük fiyatlı konteyner ilanı yayınlayarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 9 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi, sevk edildikleri Kocaeli Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Harun Yıldız



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