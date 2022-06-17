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Sahte kredi kartı dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

Sahte kredi kartı dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı
Sahte kredi kartı dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

İzmir'de sahte banka veya kredi kartı üretip satarak vatandaşları mağdur eden ve hakkında 104 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Sahte kredi kartı dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı - Tıkla İzle

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme satma, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, mühürde sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlarından toplam 104 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalamak için harekete geçti. 2016 yılından itibaren firari durumda olduğu öğrenilen zanlı C.S. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. C.S., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Akın Küçükkurt

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